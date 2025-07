Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: entenda como o Tarifaço de Trump preocupa o setor de café do ES e saiba quais as orientações para uso de maquiagem em crianças

No programa desta quarta (30), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta quarta (30), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! O destaque é a conversa com o vice-presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória (CCCV) e presidente do Sindicato do Comércio de Café em Geral do Estado do Espírito Santo, Jorge Luiz Nicchio, que destaca as preocupações do setor cafeeiro do ES diante da tarifa anunciada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. >