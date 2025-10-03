Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: entenda como cuidados no começo da vida garantem uma velhice saudável

No programa desta quinta (7), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta sexta (3), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, a geriatra e professora da Saúde do Idoso, Carolina Pupim, explica como a prevenção durante a infância, juventude e vida adulta contribuem para uma velhice saudável. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!