Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: entenda como cuidados no começo da vida garantem uma velhice saudável

CBN Vitória ao vivo: entenda como cuidados no começo da vida garantem uma velhice saudável

No programa desta quinta (7), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta sexta (3), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, a geriatra e professora da Saúde do Idoso, Carolina Pupim, explica como a prevenção durante a infância, juventude e vida adulta contribuem para uma velhice saudável. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta quinta (7), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: entenda como cuidados no começo da vida garantem uma velhice saudável

Fogo começou em pequena porção de palha de café e se alastrou rapidamente para uma pilha de quatro metros de altura de eucalipto

Incêndio de grandes proporções danifica depósito de café em Iúna

Até esta quinta-feira (2), Brasil já contabiliza 59 notificações de contaminação, entre confirmadas e suspeitas

ES teve 3 casos de intoxicação por metanol entre 2016 e 2018

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais