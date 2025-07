Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: entenda como alergias no inverno podem agravar outras doenças

No programa desta terça (08), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta terça (08), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No estúdio da CBN, você confere uma entrevista com o médico José Carlos Perini, especialista em Alergia e Imunologia. Ele indica quais os quadros alérgicos mais comuns do inverno e explica como as crises contribuem para o agravamento de outras doenças.>