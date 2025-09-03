Home
CBN Vitória ao vivo: entenda as mudanças para a emissão do visto americano

No programa desta quarta (3), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:47

No programa CBN Vitória desta quarta (3), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia!

CBN Vitória ao vivo: entenda as mudanças para a emissão do visto americano

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

