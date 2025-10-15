Home
CBN Vitória ao vivo: entenda as diferenças entre os tratamentos de câncer de mama

No programa desta quarta (15), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quarta (15), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Em entrevista, a oncologista Carolina Siqueira explica a diferença entre os tratamentos de câncer de mama e explica como funciona novo medicamento disponível no Sistema único de Saúde (SUS). Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

