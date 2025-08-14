Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: entenda a lei antiterrorismo no Brasil e saiba como mudar de nome no cartório

No programa desta quinta (14), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (14), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Segurança em Foco, o juiz criminal e professor de direito penal, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, defende que a lei antiterrorismo no Brasil deve passar por mudanças para que seja capaz de combater facções criminosas. Às 11h, Fernanda Queiroz conversa com a vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fabiana Aurich, sobre o processo de mudança de nome em cartório.

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta