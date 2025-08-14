Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: entenda a lei antiterrorismo no Brasil e saiba como mudar de nome no cartório

CBN Vitória ao vivo: entenda a lei antiterrorismo no Brasil e saiba como mudar de nome no cartório

No programa desta quinta (14), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (14), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Segurança em Foco, o juiz criminal e professor de direito penal, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, defende que a lei antiterrorismo no Brasil deve passar por mudanças para que seja capaz de combater facções criminosas. Às 11h, Fernanda Queiroz conversa com a vice-presidente  do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fabiana Aurich, sobre o processo de mudança de nome em cartório.

Recomendado para você

Na sexta (15) e no sábado (16), acontece o 7° Festival Movimento Cidade, e no domingo (17), ocorre o +MC, além da Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte

Com shows e corrida, Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana

Cidade do Espírito Santo é a primeira das capitais no atendimento à faixa etária de zero a 3 anos, porém registra queda na oferta; entenda os motivos

Vitória lidera ranking com mais de 70% das crianças em creche

A jovem Dinah Marinho Amorim, de 27 anos, era conhecida pela alegria e sonho de ser cantora, mas teve a vida interrompida por um ato brutal e covarde praticado pelo ex-marido

"Mulher de coração puro": mãe de jovem morta pelo ex na Serra escreve carta para a filha

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais