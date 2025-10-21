Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: cuidado com cadarços, roupas longas e coleiras em escadas rolantes e elevadores

CBN Vitória ao vivo: cuidado com cadarços, roupas longas e coleiras em escadas rolantes e elevadores

No programa desta terça (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:55

No programa CBN Vitória desta terça (21), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! A partir das 10h, você confere uma entrevista com a capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), Capitã Carla Andresa, que vai falar sobre os cuidados que devem ser tomados em escadas rolantes e elevadores para evitar acidentes. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta terça (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: cuidado com cadarços, roupas longas e coleiras em escadas rolantes e elevadores

Projetos têm como exemplo o binário que funciona na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro; além de novo fluxo, vias vão ganhar asfalto

Bairros da Serra terão novos binários até o fim de 2025; veja como fica o trânsito

Projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira (20) e agora segue para votação em Plenário

Bares de Vitória podem perder alvará se venderem bebidas de origem ilícita

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais