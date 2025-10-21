Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: cuidado com cadarços, roupas longas e coleiras em escadas rolantes e elevadores

No programa desta terça (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta terça (21), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! A partir das 10h, você confere uma entrevista com a capitã do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), Capitã Carla Andresa, que vai falar sobre os cuidados que devem ser tomados em escadas rolantes e elevadores para evitar acidentes. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!