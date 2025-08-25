Home
CBN Vitória ao vivo: crianças e adolescentes representam 69% dos atendimentos por suspeita de violência sexual no ES

No programa desta segunda (25), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta segunda (25), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No estúdio, a perita médica-legista Laís Coimbra Carvalho fala do perfil de mulheres atendidas no Espaço Lilás em casos de suspeita sexual: 69% são crianças e adolescentes.

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

