CBN Vitória ao vivo: contaminação no Santa Rita: entenda a linha de investigação por fungo ou bactéria

No programa desta terça (4), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (4), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, atualiza o caso de contaminação no Hospital Santa Rita. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

