CBN Vitória ao vivo: consulta pública visa padronizar normas e reduzir riscos de incêndio em carros elétricos

No programa desta sexta (21), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:38

No programa CBN Vitória desta sexta (21), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

