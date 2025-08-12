Home
CBN Vitória ao vivo: como usuários do SUS podem acessar especialistas de planos de saúde?

No programa desta terça (12), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (12), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Na entrevista das 10h, Fernanda Queiroz conversa com o diretor do Programa Agora Tem Especialista da do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira. No bate-papo, ele explica como usuários do SUS podem acessar especialistas de planos de saúde. Ouça a conversa completa!

