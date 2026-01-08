Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: como funciona o centro de inteligência cibernética do ES

CBN Vitória ao vivo: como funciona o centro de inteligência cibernética do ES

No programa desta quinta (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:32

No programa CBN Vitória desta quinta (8), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Automatização de sistema colocou alunos da Grande Vitória para estudar na Região Serrana do Estado, o que gerou críticas de pais

Chamada escolar 2026: secretário de Educação do ES admite erro em matrículas

Animal era mantido em ambiente insalubre e sem acesso adequado à água e alimentação; suspeito confessou o crime à Polícia Civil

Homem é indiciado por maus-tratos e morte de cadela em Marilândia

No programa desta quinta (8), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: como funciona o centro de inteligência cibernética do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais