Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: como funciona a guarda compartilhada e tira-dúvidas sobre carros de câmbio automático

CBN Vitória ao vivo: como funciona a guarda compartilhada e tira-dúvidas sobre carros de câmbio automático

No programa desta segunda (13), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:47

No programa CBN Vitória desta segunda (13), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Equipamentos com câmeras e botão de emergência já registraram 130 ocorrências e ajudaram a prender 450 pessoas com mandados de prisão em aberto, segundo governo do ES; veja onde estão instalados

Totens de segurança já foram acionados mais de 300 vezes na Grande Vitória

Trabalho feito pelo Aeroporto de Vitória na proteção do quero-quero foi destaque em evento global realizado no Caribe

Projeto do ES que reduz colisão de aves com aviões ganha prêmio internacional

Duas apostas simples feitas na mesma lotérica de Santa Maria de Jetibá levaram o prêmio máximo da +Milionária, de R$ 86.999.186,81 cada

+Milionária: prêmios de R$ 86 milhões no ES surpreendem até dono de lotérica

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais