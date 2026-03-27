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CBN Vitória ao vivo: começa a temporada de tira-dúvidas para declaração do Imposto de Renda 2026

CBN Vitória ao vivo: começa a temporada de tira-dúvidas para declaração do Imposto de Renda 2026

No programa desta sexta-feira (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:36

No programa CBN Vitória desta sexta-feira (27), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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