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CBN Vitória ao vivo: Comandante da Guarda é assassinada pelo companheiro em Vitória

CBN Vitória ao vivo: Comandante da Guarda é assassinada pelo companheiro em Vitória

No programa desta segunda-feira (23), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:29

No programa CBN Vitória desta segunda-feira (23), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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