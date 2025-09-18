Home
CBN Vitória ao vivo: atenção ao golpe do 'falso traficante' e as mudanças no aluguel com a Reforma Tributária

No programa desta quinta (18), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:47

No programa CBN Vitória desta quinta (18), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! 

Os ocupantes tinham até o fim da noite dessa terça-feira (16) para deixarem o edifício; Caixa Econômica, dona do edifício, monitora a situação após nova decisão judicial

Moradores ganham novo prazo para deixar prédio no Centro de Vitória

Segundo os relatos, o grupo ocupa há semanas a calçada em frente a uma clínica ao lado de uma igreja; moradores cobram ações do serviço social da Prefeitura

Moradores de Jardim da Penha relatam insegurança com presença de pessoas em situação de rua

