CBN Vitória ao vivo: associação alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

No programa desta terça (30) , as 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (30) das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, Fernanda Queiroz conversa com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, sobre o que os bares e restaurantes devem fazer caso adquiram lotes de bebidas adulteradas. Confira no site e You Tube de A Gazeta aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

