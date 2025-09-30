Assista ao vivo!

CBN Vitória ao vivo: associação alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

No programa desta terça (30) , as 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta terça (30) das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, Fernanda Queiroz conversa com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, sobre o que os bares e restaurantes devem fazer caso adquiram lotes de bebidas adulteradas. Confira no site e You Tube de A Gazeta aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!