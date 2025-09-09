Home
CBN Vitória ao vivo: conheça a história dos hotéis que marcam a evolução da Capital

No programa desta terça (9), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (9), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! 

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

