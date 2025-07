Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: no Dia Mundial do Chocolate, tire todas as suas dúvidas sobre o alimento

No programa desta segunda (07), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 7 de julho de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta segunda (07), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No Dia Mundial do Chocolate, tire todas as suas dúvidas sobre o alimento que é paixão nacional! Entenda também o que é o conceito de união estável para o Direito de Família.>

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM! >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta