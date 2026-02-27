Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: Panorama das chuvas no Sul capixaba e primeiro caso de Mpox no ES

CBN Vitória ao vivo: Panorama das chuvas no Sul capixaba e primeiro caso de Mpox no ES

No programa desta sexta-feira (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 09:30

No programa CBN Vitória desta sexta-feira (27), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta sexta-feira (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Panorama das chuvas no Sul capixaba e primeiro caso de Mpox no ES

Estrutura caiu na noite desta quinta-feira (26); unidade segue funcionando normalmente, segundo a empresa

Prateleira desaba em supermercado de Cariacica

Medida interrompe cronograma que previa o início da desocupação forçada, também por decisão judicial, para a próxima terça-feira (3)

Justiça suspende ordem de demolição de casas na Barra do Jucu

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais