CBN Vitória ao vivo: Santa Rita - Sesa ainda investiga causa de infecção de funcionários

No programa desta segunda (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:38

No programa CBN Vitória desta segunda  (27) das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Investigações para descobrir agente causador das infecções em hospital estão sendo feitas no Laboratório Central do Estado e na Fiocruz, no Rio de Janeiro

Santa Rita: Sesa descarta Covid e Influenza e testa 300 vírus, fungos e bactérias

No programa desta segunda (27), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Boato nas redes sociais associou casos de contaminação entre funcionários do hospital a riscos para passageiros do transporte público

É falso o alerta a usuários do Transcol sobre linhas que passam perto do Santa Rita

