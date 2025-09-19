Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: tudo o que você precisa de saber sobre cafés especiais!

No programa desta sexta (19), das 9h30 às 12h, das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta sexta (19), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. A entrevista da tarde é com o especialista em cafés especiais, Raul Guizelini. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta