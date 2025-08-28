Home
CBN Cotidiano ao vivo: saiba como manter o cérebro ativo e entenda o papel dos cães na evolução da sociedade

No programa desta quinta (28), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:16

No programa CBN Cotidiano desta quinta (17), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala da importância de manter o cérebro ativo. No quadro Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi explica a importância dos cães para a evolução da sociedade.

