No programa desta quinta (4), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta quinta (4), das 15h às 17h, Mário Bonella comenta as principais notícias do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller compartilha as alegrias e desafios de ter irmãos. No quadro O Mundo Cotidiano, Paula Favarato relembra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. 

CBN Cotidiano ao vivo: recorde os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial!

