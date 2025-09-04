Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: recorde os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial!

No programa desta quinta (4), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta quinta (4), das 15h às 17h, Mário Bonella comenta as principais notícias do dia. No quadro CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller compartilha as alegrias e desafios de ter irmãos. No quadro O Mundo Cotidiano, Paula Favarato relembra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

