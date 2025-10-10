CBN Cotidiano ao vivo: Padre Júlio Lancellotti na 1ª Festa Literária Internacional Capixaba

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:50
No programa CBN Cotidiano desta sexta (10), das 15h às 17h, Diony Silva discute os principais assuntos do dia. Na abertura, Padre Júlio Lancellotti, um dos convidados da 1ª edição da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc), fala sobre seu trabalho humanitário e sua expectativa para o evento. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
