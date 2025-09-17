Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: o que perdemos quando não sabemos perder?

No programa desta quarta (17), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:28

No programa CBN Cotidiano desta quarta (17), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Pensamento Cotidiano, Filicio Mulinari reflete sobre o que perdemos quando não sabemos perder.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

