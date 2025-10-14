Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade?

CBN Cotidiano ao vivo: o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade?

No programa desta terça (14), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta terça (14), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Nesta edição de Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade.

Recomendado para você

Grupo de 24 amigos jogou duas vezes os mesmos números; se dividido em partes iguais, cada um leva cerca de R$ 7 milhões

Prêmio milionário de loteria no ES já foi resgatado, diz Caixa

No programa desta terça (14), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade?

A ação começou na segunda-feira (13) e, segundo o órgão, resultou na notificação a 73 empresas – que têm até 15 dias para se regularizarem – e na interdição de drones

Operação mira empresas de drones que aplicam agrotóxicos em 30 cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais