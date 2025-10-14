Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade?

No programa desta terça (14), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta terça (14), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Nesta edição de Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa o que é ser professor e quais os desafios para os docentes na atualidade.

