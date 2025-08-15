Home
CBN Cotidiano ao vivo: número de investidores pessoa física na renda fixa cresce 20%

No programa desta sexta (15), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:15

No programa CBN Cotidiano desta sexta (15), das 15h às 17h, Mário Bonella conversa com o comentarista José Márcio de Barros sobre os perfis de investidores. No segundo trimestre deste ano, o número de investidores pessoa física na renda fixa cresceu 20%!

No programa desta sexta (15), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

