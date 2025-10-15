CBN Cotidiano ao vivo: mais de um terço dos trabalhadores do país recebe até um salário mínimo, diz IBGE

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:05
No programa CBN Cotidiano desta quarta (15), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli repercute dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam quemais de um terço (35,3%) dos trabalhadores no Brasil recebe até um salário mínimo.
