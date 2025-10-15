Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: mais de um terço dos trabalhadores do país recebe até um salário mínimo, diz IBGE

No programa desta quarta (15), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

No programa CBN Cotidiano desta quarta (15), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli repercute dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam quemais de um terço (35,3%) dos trabalhadores no Brasil recebe até um salário mínimo.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

