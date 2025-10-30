Home
CBN Cotidiano ao vivo: lembranças de Finados, origem do crime organizado e câncer de mama em pets

No programa desta quinta (30), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:03

No programa CBN Cotidiano desta quinta (30), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. Nesta edição de "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller fala de lembranças na época de Finados.

