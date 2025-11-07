Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: investimentos com Selic a 15% e a agenda do fim de semana no ES

No programa desta sexta (7), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:06

No programa CBN Cotidiano desta sexta (7), das 15h às 17h, Mário Bonella os principais assuntos do dia. No quadro "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros explica quais são as melhores opções de investimentos com Selic a 15%. Tem ainda as dicas da agenda do fim de semana no "Sextou CBN" e os destaques do esporte no "Arquibancada CBN".

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

