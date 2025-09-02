Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: geógrafo faz expedição a pé e redescobre transformações do litoral capixaba

No programa desta terça (2), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:59

No programa CBN Cotidiano desta terça (2), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Em entrevista, o geógrafo Sérgio Rondelli fala sobre sua iniciativa de repetir uma a pé caminhada entre Presidente Kennedy e a divisa com a Bahia, realizada há 30 anos.

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta