CBN Cotidiano ao vivo: geógrafo faz expedição a pé e redescobre transformações do litoral capixaba

CBN Cotidiano ao vivo: geógrafo faz expedição a pé e redescobre transformações do litoral capixaba

No programa desta terça (2), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:59

No programa CBN Cotidiano desta terça (2), das 15h às 17h,  Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Em entrevista, o geógrafo Sérgio Rondelli fala sobre sua iniciativa de repetir uma a pé caminhada entre Presidente Kennedy e a divisa com a Bahia, realizada há 30 anos. 

