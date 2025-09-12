CBN Cotidiano ao vivo: escola cria varanda literária no ES para incentivar leitura entre crianças

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:10
No programa CBN Cotidiano desta sexta (12), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Em conversa com a diretora do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Joelma Vieira Rocha, Gisele Soares, eles falam sobre como foi transformar um espaço ocioso da escola em um cantinho de leitura.
