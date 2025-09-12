Home
CBN Cotidiano ao vivo: escola cria varanda literária no ES para incentivar leitura entre crianças

No programa desta sexta (12), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:10

No programa CBN Cotidiano desta sexta (12), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Em conversa com a diretora do Centro de Educação Infantil Municipal (Ceim) Joelma Vieira Rocha, Gisele Soares, eles falam sobre como foi transformar um espaço ocioso da escola em um cantinho de leitura.

