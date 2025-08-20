Home
CBN Cotidiano ao vivo: entenda por que jovens pedem mais demissão e confira dicas de cardápios de inverno em Vitória

No programa desta quarta (20), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta quarta (20), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro "Economia do Cotidiano", o comentarista Celso Bissoli analisa o que leva os jovens brasileiros a pedirem demissão. No quadro Pitadas, Evelize Calmon traz dicas de cardápios de inverno em Vitória. 

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

