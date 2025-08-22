Home
CBN Cotidiano ao vivo: entenda os efeitos da tensão entre Brasil e EUA nas ações de bancos

No programa desta sexta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 14:59

No programa CBN Cotidiano desta sexta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. Entre eles, o efeito da tensão entre Brasil e EUA nas ações de bancos. O comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

