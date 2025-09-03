Home
CBN Cotidiano ao vivo: entenda o que fez a desigualdade de renda e a taxa de desocupação caírem no Brasil

No programa desta quarta (3), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:12

No programa CBN Cotidiano desta quarta (3), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica o que fez com que a desigualdade de renda e a taxa de desocupação do Brasil caíssem.

