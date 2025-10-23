CBN Cotidiano ao vivo: entenda ataque dos EUA a barcos no Pacífico

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:00
No programa CBN Cotidiano desta quinta (23), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia! No quadro O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato explica o ataque dos EUA a barcos no Pacífico.
