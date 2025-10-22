Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros?

No programa desta quarta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

No programa CBN Cotidiano desta quarta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella discute como o tarifaço de Trump vai mexer com os preços no Brasil. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala da prévia do PIB: economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros? Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!