CBN Cotidiano ao vivo: economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros?

No programa desta quarta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta quarta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella discute como o tarifaço de Trump vai mexer com os preços no Brasil. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala da prévia do PIB:  economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros? Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

