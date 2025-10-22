CBN Cotidiano ao vivo: economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros?

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:50
No programa CBN Cotidiano desta quarta (22), das 15h às 17h, Mário Bonella discute como o tarifaço de Trump vai mexer com os preços no Brasil. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala da prévia do PIB: economia desacelera e pode influenciar o BC sobre juros? Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
