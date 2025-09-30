Home
CBN Cotidiano ao vivo: dicas e orientações para cuidar da saúde do coração

No programa desta terça (30), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:52

No programa CBN Cotidiano desta terça (30), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Consultório CBN, Henrique Bonaldi traz dicas de como cuidar da saúde do coração. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

