CBN Cotidiano ao vivo: destaques do futebol e dicas culturais para o fim de semana!

No programa desta sexta (5), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15:04

No programa CBN Cotidiano desta sexta (5), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. Fique por dentro dos destaques do futebol e ouça dicas para o final de semana.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

