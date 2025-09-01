Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: conheça os alimentos que ajudam a dormir melhor!

No programa desta segunda (1º), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:26

No programa CBN Cotidiano desta segunda (1º), das 15h às 17h, Diony Silva repercute as principais notícias do dia. No quadro Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica cita quais os alimentos que ajudam a dormir melhor.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

