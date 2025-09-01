Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: conheça os alimentos que ajudam a dormir melhor!

CBN Cotidiano ao vivo: conheça os alimentos que ajudam a dormir melhor!

No programa desta segunda (1º), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:26

No programa CBN Cotidiano desta segunda (1º), das 15h às 17h, Diony Silva repercute as principais notícias do dia.  No quadro Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica cita quais os alimentos que ajudam a dormir melhor. 

Recomendado para você

No programa desta segunda (1°), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: conheça os alimentos que ajudam a dormir melhor!

Fogo começou após troca de botija e consumiu totalmente o estabelecimento no bairro Castelo Branco, na noite de domingo (31)

Incêndio destrói pizzaria e deixa uma pessoa ferida em Colatina

Campanha para estimular o consumo de peixes e mariscos ocorre em todo o Brasil até 15 de setembro; veja preços nos estabelecimentos participantes

Camarão, atum, tilápia e salmão em promoção no ES na "Semana do Pescado"

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais