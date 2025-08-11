Home
CBN Cotidiano ao vivo: conheça as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia

No programa desta segunda (11), das 15h às 17h, Alberto Borém debate os principais assuntos do dia

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta segunda (11), das 15h às 17h, Alberto Borém repercute as principais notícias do dia. No quadro "Histórias do Cotidiano", o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana conta as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia. No quadro Boa Mesa CBN, Roberta Larica apresenta mitos e verdades sobre o consumo de proteína.

No programa desta segunda (11), das 15h às 17h, Alberto Borém debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: conheça as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia

