CBN Cotidiano ao vivo: conheça as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia

No programa desta segunda (11), das 15h às 17h, Alberto Borém debate os principais assuntos do dia

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:56

No programa CBN Cotidiano desta segunda (11), das 15h às 17h, Alberto Borém repercute as principais notícias do dia. No quadro "Histórias do Cotidiano", o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana conta as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia. No quadro Boa Mesa CBN, Roberta Larica apresenta mitos e verdades sobre o consumo de proteína.

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

