CBN Cotidiano ao vivo: conheça as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 14:56
No programa CBN Cotidiano desta segunda (11), das 15h às 17h, Alberto Borém repercute as principais notícias do dia. No quadro "Histórias do Cotidiano", o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana conta as histórias de Maracajaguaçu e Arariboia. No quadro Boa Mesa CBN, Roberta Larica apresenta mitos e verdades sobre o consumo de proteína.
