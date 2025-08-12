Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências?

CBN Cotidiano ao vivo: como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências?

No programa desta terça (12), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:18

No programa CBN Cotidiano desta terça (12), das 15h às 17h, Diony Silva conversa com o advogado criminalista Rafael Lima sobre os projetos de lei que existem para prevenir e combater a "adultização" de crianças. No quadro Meu Filho na Escola, Juliana Santos analisa como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências.

Recomendado para você

No programa desta terça (12), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências?

Eduardo Alves Canal, de 26 anos, e Samuel Gustavo Ribeiro da Costa, de 23, voltavam de um passeio em Meaípe para Vila Velha quando o acidente aconteceu

Quem são os amigos que morreram carbonizados após acidente em Guarapari

Novidades foram apresentadas pela instituição em audiência pública na terça-feira (12); local terá ainda mais acessibilidade e possibilidade de pagamento digital

Novo RU da Ufes de São Mateus: cardápio repaginado, biometria e mais

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais