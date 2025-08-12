Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências?

No programa desta terça (12), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:18

No programa CBN Cotidiano desta terça (12), das 15h às 17h, Diony Silva conversa com o advogado criminalista Rafael Lima sobre os projetos de lei que existem para prevenir e combater a "adultização" de crianças. No quadro Meu Filho na Escola, Juliana Santos analisa como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências.

