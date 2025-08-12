CBN Cotidiano ao vivo: como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências?

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:18
No programa CBN Cotidiano desta terça (12), das 15h às 17h, Diony Silva conversa com o advogado criminalista Rafael Lima sobre os projetos de lei que existem para prevenir e combater a "adultização" de crianças. No quadro Meu Filho na Escola, Juliana Santos analisa como os estudantes podem desenvolver novas habilidades e competências.
Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o