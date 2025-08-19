CBN Cotidiano ao vivo: como funciona o ensino integral nas escolas?

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:54
No programa CBN Cotidiano desta terça (19), das 15h às 17h, Mário Bonella discute com a comentarista Juliana Santos como é o ensino em tempo integral nas escolas brasileiras.
Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
