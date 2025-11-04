CBN Cotidiano ao vivo: como é calculada a nota do Enem? Especialista orienta!

Home
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta terça (5), das 15h às 17h, Mário Bonella discute os principais assuntos do dia. No quadro Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos explica como é calculada a nota do Enem.

