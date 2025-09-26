CBN Cotidiano ao vivo: BC mantém juros em 15%; saiba onde investir seu dinheiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:43
No programa CBN Cotidiano desta sexta (26), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros dá dicas de onde investir dinheiro após o Banco Central manter a Selic em 15%. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
