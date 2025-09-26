Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: BC mantém juros em 15%; saiba onde investir seu dinheiro

No programa desta sexta (26), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:43

No programa CBN Cotidiano desta sexta (26), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros dá dicas de onde investir dinheiro após o Banco Central manter a Selic em 15%. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

