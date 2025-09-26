Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: BC mantém juros em 15%; saiba onde investir seu dinheiro

CBN Cotidiano ao vivo: BC mantém juros em 15%; saiba onde investir seu dinheiro

No programa desta sexta (26), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:43

No programa CBN Cotidiano desta sexta  (26), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros dá dicas de onde investir dinheiro após o Banco Central manter a Selic em 15%. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta sexta (26), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: BC mantém juros em 15%; saiba onde investir seu dinheiro

Espaço tem maioria das lojas em funcionamento e maior movimentação de clientes em estabelecimentos que ofertam artesanato, gastronomia e vestuário

Mercado da Capixaba tem todas as lojas alugadas, mas ainda passa por ajustes

Cobra preocupou moradores do bairro Vila Samarco e foi devolvida ao habitat natural com segurança pela Guarda Ambiental

Jiboia é resgatada em praça de Anchieta, no Sul do ES; veja vídeo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais