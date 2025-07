Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: bastidores da política no Espírito Santo

No programa desta quarta (9), das 15h às 15h45, Letícia Gonçalves participa do quadro "CBN e a Política"

No programa CBN Cotidiano desta quarta (9), das 15h às 15h45, Mário Bonella conversa com a comentarista Letícia Gonçalves sobre os bastidores da política no Espírito Santo. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM! >