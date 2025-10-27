Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: as "piores" comidas do mundo e como substituí-las

No programa desta segunda (27), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:23

No programa CBN Cotidiano desta segunda (27), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala quais as "piores" comidas do mundo e como substituí-las . Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta