CBN Cotidiano ao vivo: as "piores" comidas do mundo e como substituí-las

No programa desta segunda (27), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:23

No programa CBN Cotidiano desta segunda (27), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala quais as "piores" comidas do mundo e como substituí-las . Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

