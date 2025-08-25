Home
CBN Cotidiano ao vivo: a história do Morro Inhoá e as mudanças climáticas impactam na alimentação

No programa desta segunda (25), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:27

No programa CBN Cotidiano desta segunda (25), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana apresenta a história do morro Inhoá, em Vila Velha. No quadro Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala dos efeitos das mudanças climáticas na alimentação.

