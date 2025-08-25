CBN Cotidiano ao vivo: a história do Morro Inhoá e as mudanças climáticas impactam na alimentação

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:27
No programa CBN Cotidiano desta segunda (25), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana apresenta a história do morro Inhoá, em Vila Velha. No quadro Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala dos efeitos das mudanças climáticas na alimentação.
