CBN Cotidiano ao vivo: a escravidão no Espírito Santo e riscos para a saúde das "dietas da moda"

No programa desta segunda (3), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:03

No programa CBN Cotidiano desta segunda (3), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Histórias do Cotidiano, Marcus Vinicius Sant'Ana fala do período de escravidão no Espírito Santo. No quadro Boa Mesa CBN, Roberta Larica avalia os riscos de "dietas da moda" para a saúde.

